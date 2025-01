¿Documental de Melania Trump? Amazon Prime prepara proyecto sobre su vida

Amazon Prime Video ha anunciado un próximo documental que explorará la vida de la ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ofreciendo una "mirada sin precedentes detrás de escena" de la ex modelo y esposa del expresidente Donald Trump. Según informó Deadline, el proyecto es una producción conjunta entre Prime Video y New Element Media, con Melania Trump desempeñándose como productora ejecutiva junto a Fernando Sulichin.

La cinta, cuyo rodaje comenzó el mes pasado, está dirigida por Brett Ratner, una elección que ha generado controversia debido a las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra desde 2017. Este proyecto marcaría el regreso de Ratner al cine tras años de ausencia.

El documental está programado para estrenarse en cines comerciales antes de llegar a la plataforma Prime Video en la segunda mitad de 2025. La película promete profundizar en la historia personal y pública de Melania, destacando su paso de modelo internacional a figura política global como primera dama durante la administración Trump.

¿Documental de Melania Trump? Amazon Prime prepara proyecto / (Foto: Prime Video)

La producción coincide con la reciente victoria electoral de Donald Trump, quien aseguró su regreso a la Casa Blanca. La participación de Melania en el proyecto refuerza su intención de controlar la narrativa sobre su vida, destacando aspectos que han sido objeto de atención mediática durante años.

En un comunicado, Amazon expresó su entusiasmo por el proyecto, calificándolo como "una historia verdaderamente única que estamos ansiosos por compartir con millones de clientes en todo el mundo".

Mientras tanto, este documental representa una posible redención para Ratner, quien podría volver a posicionarse en Hollywood con un proyecto de alto perfil. Más detalles sobre el lanzamiento y contenido del documental serán revelados por Prime Video conforme avancen las etapas de producción.

(Con información de Reforma)