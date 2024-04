Dolce & Gabbana rinde homenaje a sus raíces italianas en Milán

La recién inaugurada exposición ‘Dal cuore alle mani’ (Del corazón a las manos) de Dolce & Gabbana en Milán, rinde un homenaje a la pasión de Domenico Dolce y a Stefano Gabbana por todo lo que significa Italia en el mundo.

Todo ese cargamento de arte, música, cultura y gastronomía de su país natal, ha quedado plasmado en sus colecciones de Alta Costura, sastrería y joyería, que desde hace 10 años realizan en diversas partes del país de la bota.

No es de extrañar entonces que su exposición sea una carta de amor abierta a la cultura de su tierra.

Teniendo como sitio el Palazzo Reale, situado en la plaza más importante de Milán, y curada por Florence Müller, esta exposición muestra un selecto grupo de prendas, todas ellas elaboradas a mano, respetando las antiguas tradiciones ya sea de Sicilia, de Lago di Como, de Nápoles o de Venecia.

'Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana' showcases the essence of artistry in ten distinct spaces, each revealing the exclusive narratives behind #DolceGabbana 's inspirations. Book your tickets at https://t.co/3rTz8n0yLo #DGAltaModa #DGAltaSartoria #DGAltaGioielleria pic.twitter.com/kyr3C981qz

Barrocos vestidos negros típicos de las aldeas más añejas, diseños con plumas y colores como para un carnaval, influencias religiosas, homenaje a divas como Sophia Loren todo cabe en esta exposición que, después de estar en esta ciudad, recorrerá otros lugares del mundo, mostrando además intervenciones de artistas plásticos sobre la obra de Dolce & Gabbana.

Un viaje por la célebre ‘dolce vita’, un concepto de felicidad a la italiana que estos dos creadores se han encargado de divulgar por todo el mundo en sus espectaculares desfiles, ya sea en Palermo, Alberobello o Puglia.

'Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana’ opened its doors welcoming esteemed guests to the grand halls of the exhibition. Naomi Campbell opened the ceremony, inaugurating an evening of celebrations.



Visit the exhibit from the 7th of April to the 31st of July https://t.co/3rTz8n0yLo pic.twitter.com/DQcPkKkwdM