Downton Abbey 3 rendirá homenaje a Maggie Smith en 2025

La tercera película de Downton Abbey, cuyo estreno está previsto para septiembre de 2025, rendirá un “genuino y significativo homenaje” a la actriz Maggie Smith, según confirmó Gareth Neame, productor ejecutivo de la saga, en una entrevista con TVLine.

Smith, quien falleció en septiembre pasado a los 89 años, interpretó a la icónica viuda Violet Crawley en la segunda entrega de la franquicia, titulada Downton Abbey: A New Era.

From sassy comebacks to brilliantly delivered one-liners, indulge in the refined humour and razor-sharp witticisms of the Dowager Countess. #DowntonAbbey pic.twitter.com/DBz93V6c6Z