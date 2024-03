Drake Bell asegura que un empleado de Nickelodeon abusó de él

El cantante y actor Drake Bell reveló que presuntamente fue agredido sexualmente a los 15 años por Brian Peck, un instructor de diálogos de Nickelodeon que colaboraba con él en la serie Drake&Josh.

Según con Variety, el intérprete de "Found a Way" participará en el programa Quiet on Set : The Dark Side of Kids TV su testimonio sobre el presunto abuso que vivió a los 15 años cuando participó en la famosa serie de Nickelodeon.

Drake Bell says he was sexually abused at age 15 by a Nickelodeon dialogue coach.



In 2004, Brian Peck (dialogue coach) pled no contest to performing a lewd act with a 14- or 15-year-old and to oral copulation with a minor under 16.



