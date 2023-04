Drake Bell habría amenazado con quitarse la vida

Tras haber sido reportado como desaparecido, Drake Bell habría amenazado a sus familiares con quitarse la vida por problemas maritales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Orlando, recibió una llamada de alerta en la que se avisó que una celebridad, identificada como Drake Bell, había amenazado con suicidarse luego de una pelea con su esposa, esto horas antes de que se iniciara su búsqueda.

Cabe destacar que TMZ tuvo acceso a la llamada realizada al 911 en la que un oficial explicó la preocupación por el bienestar del cantante mientras trataban de obtener la ubicación de su celular calificando la situación como "posible intento de suicidio" de una celebridad que había peleado con su esposa.

Se reportó que Drake había estado enviando mensajes de texto a su familia diciendo que iba a "emborracharse y ahorcarse", por lo que la policía se involucró en su búsqueda.

Este jueves 13 de abril las redes sociales se encendieron con el aviso de la supuesta desaparición del actor, la Policía de Daytona Beach emitió una alerta en la que se informaba que se encontraba en peligro pero no se revelaron más detalles al respecto.

Tan solo unas horas después, el también actor fue encontrado, incluso fue captado por TMZ pasando tiempo con su hijo en SeaWorld en Orlando.

