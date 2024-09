Dreamcatcher deja huella en CDMX con su gira ‘Luck Inside 7 Doors’

El Pepsi Center WTC de la Ciudad de México quedó sumergido en una experiencia sónica de otra dimensión con el concierto de Dreamcatcher de su ‘Luck Inside 7 Doors: World Tour 2024’.

El show que tuvo lugar ayer, comenzó con una introducción instrumental que desató la emoción de los fans (InSomnia) mexicanos, en donde JiU, Siyeon, Gahyeon, Yoohyeon, SuA y Handong aparecieron en la pantalla quitándose sus capuchas negras con detalles dorados.

En el escenario, las integrantes del grupo de Happy Face Entertainment lucieron pantalones cargo y tops o blusas blancas, mientras arrancaban el espectáculo con las canciones ‘OOTD’, ‘Dance Break’ y ‘Black or White’:

La ocasión era especial: celebraban el séptimo aniversario de Dreamcatcher, reflejando los siete años en la industria y el número de integrantes.

Aunque el grupo está compuesto por siete chicas, sólo seis se presentaron debido a que Dami necesitó descansar por recomendación médica, ya que estuvo internada en el hospital después de su concierto en Estambul.

Sin embargo, sus compañeras y los fans la hicieron parte del show. Desde el público se agitaban lightsticks llamados MongMongie, adornados con coronas y sombreros de mariachi, que cambiaban de color al ritmo de las canciones, creando una atmósfera vibrante.

El setlist del concierto incluyó temas que recorrieron la carrera de Dreamcatcher, desde éxitos como ‘Fairytale’, ‘Wake Up’ y ‘Scream’, hasta momentos íntimos con ‘Déjà Vu’ y ‘Lullaby’, interpretadas con arreglos acústicos bajo un cielo estrellado proyectado en las pantallas.

Los fans levantaron banners que decían: ‘Luciérnagas de la vida, seguiremos brillando con Dreamcatcher’, durante la emotiva interpretación de ‘Fireflies’.

El show también incluyó momentos de interacción, como cuando SuA bromeó: "Me dijeron que soy un chihuahua bailarín", dijo después de extender el coro de ‘Silent Night’ a petición de los fans.

La energía subió aún más con ‘STOMP!’ y ‘New Days’, donde los lightsticks se convirtieron en protagonistas de una auténtica fiesta k-pop.

En el cierre, el grupo se despidió de los InSomnia mexicanos con ‘Justice’ y ‘Bon Voyage’.

A petición de la multitud tricolor, Dreamcatcher regresó al escenario para un par de temas extra: ‘We are Young’ y ‘Reason’.

Incluso la figura de tamaño real de Dami recibió su camiseta oficial, completando la experiencia para sus seguidores.

