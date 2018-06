Dueto da a conocer el 'bolero glam'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El dueto formado por Daniel Zepeda e Iván de la Rioja llamado “Daniel, me estás matando” retoma la nostalgia del bolero y con letras intensas comienzan a despuntar en un nuevo género llamado “bolero glam”.

Con influencia de sus reconocidos abuelos, el trovador yucateco Rubén Zepeda Novelo y la gran actriz y cantante María Victoria, Daniel Zepeda lleva en la sangre y en su memoria los acordes de este delicioso género que enamoró a miles de parejas en la época de oro y que sigue arrebatando suspiros a las nuevas generaciones y más al escucharlos con letras actuales y entretenidas, tanto como una telenovela.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Daniel comparte cómo surgió este género y lo bien que fue recibido por el público cancunense en su reciente visita.

“Son boleros porque mis abuelos eran cantantes de bolero y sus discos me los sé de memoria, es información que está en mi disco duro y que sale sin querer. Yo tengo 29 años e Iván tiene 27 y sabemos que mucha gente piensa que es sólo para viejitos pero no, el bolero está presente en la música actual, se han ido desarrollando nuevas facetas del bolero que siempre han existido, pero no nos damos cuenta, en cuestión de estructura, de mood, por ejemplo José José ya no es considerado un bolerista aunque sus canciones estén muy encaminadas desde la composición, o esas canciones poperas de Alejandro Fernández o Eros Ramazotti, Joan Sebastian y Christian Castro, si tocas sus canciones con un trío te das cuenta que son boleros, están intrínsecos en la cultura y lo que nosotros hicimos fue solamente hacer canciones con el ritmo original que se usaba en la época de los tríos clásicos”.

Su abuela María Victoria fue gran influencia para Daniel y recuerda que con ella es que comenzó a tocar de manera profesional.

“Mi abuela cantaba y tocaba boleros, chachachá y rancheras, mi abuelo era conductor de televisión pero tiene un par de discos de trova yucateca que está muy relacionada con el bolero. Toda la vida me he estado desarrollando como músico, yo soy baterista y la primera que me dio permiso para tocar profesionalmente fue mi abuela María Victoria, yo tenía 13 años, me aprendí el show, las canciones, las toqué mil veces y es información que ahí se quedará conmigo siempre, de hecho hay una canción nueva que se llama “10 pasos hacia ti” que tiene fragmentos de una canción de mi abuela que se llama “Tengo ganas de un beso”, pegamos como colage, sin plagiar nada, pero son pedacitos de metales y trompetas y metimos el final para crear atmósfera”.

Hasta el momento, “Daniel, me estás matando” tiene tres sencillos; “Qué se siente que me gustes tanto”, “Te fuiste a tiempo” y el otro, “Tenías que ser tú”, colaboración que hicieron con Silvana Estrada, además este viernes 22 estará en todas las plataformas digitales el nuevo sencillo “10 pasos hacia ti”, todos con letras intensas y bien pensadas escritas por Daniel e Iván.

“Yo soy una persona muy nostálgica y con este proyecto decidí comprometerme seriamente con la nostalgia, traté de ser leal a la idea de escuchar esas canciones que me gustan en su forma original porque no sólo es el tipo de música, de ritmos o de instrumento que usaban, sino el tipo de mezcla a la hora de grabar y el tipo de efecto que tiene la voz, el ruidito que sacaba el vinil, eso automáticamente te remonta a la época de los abuelos”.

“Yo creo que el mexicano por naturaleza es un drama, nos gustan los chismesotes, que las canciones digan algo, a mi es la manera que me gusta escribir, como que se sienta agresivo desde la lírica, un poco como lo hacía José Alfredo pero sin ser misógino, a mí me gusta conservar el “mood” de la letra llegadora y creo que estoy muy influenciado por José José, aunque sé que las letras son de Manuel Pérez Botija, pero cuando compongo algo me gustaría que la cantara él. Los temas salen de mi vida cotidiana, de la historia de alguien que me gustó o de algo que pasó, o cosas que me pudieron haber pasado. Nos gusta que cada tema parezca el nombre de una telenovela o de película vieja, que parezca que te vamos a contar una historia de aquella época”, finalizó.