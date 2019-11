Dulce María confirma que ningún RBD irá a su boda

Agencia

MÉXICO.- Luego de confirmar su boda junto con su futuro esposo el productor de cine "Paco Álvarez", Dulce María informó a la prensa que ninguno de sus ex compañeros de RBD podrá asistir a su boda.

La cantante y actríz de 33 años dijo que a lo mejor ninguno de sus compañeros podría ir debido a que tienen mucho trabajo y otros compromisos personales.

Hace unos meses atrás, Dulce María reveló que no invitaría a Alfonso Herrera, ya que unos años atrás mantuvieron una relación, sin embargo, ante la insistencia de la prensa, la mexicana aseguró que le mandaría una invitación.

Esta noticia ha provocado muchas especulaciones sobre la relación que lleva Dulce María con los ex integrantes de este grupo musical, pues para muchos no es normal que en una fecha tan especial sus compañeros y supuestos amigos de trabajo no estén acompañándola.

La actriz asegura que sigue teniendo una buena relación con sus compañeros e inclusive recién acaba de felicitar a Anahí por su embarazo.

(Con información de Quién)