Dulce María ‘veta’ de su boda a Poncho Herrera

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras anunciar que contraería nupcias con Paco Álvarez, Dulce María hizo una fuerte revelación de quiénes estarán invitados al enlace matrimonial, y es que dejó claro que no convocará a uno de sus compañeros de RBD.

La cantante, de 33 años, reveló ante los micrófonos del programa ‘Hoy’ que su exnovio Alfonso Herrera no recibirá una invitación a su boda, ya que por respeto a su futuro esposo no asistirá ninguna expareja.

“Ahí (en la agrupación) hay un ex novio y bueno mis exnovios no, me refiero a que ningún ex novio y ahí hay ex novio mío entonces probablemente no. Tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco (…) pero por respeto a todo, a su familia y a mí, ningún exnovio o exnovia estarán presentes”, sentenció la también actriz, quien ya comenzó a planificar su boda.

Con respecto a si el resto de los integrantes de RBD – Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann- estarán en su boda, Dulce María indicó que ellos sí estarán en la lista de invitados. “Pero todos los demás pues claro que sí, a todos los voy a invitar, no sé si vayan a ir porque todo mundo está trabajando”, comentó.

El romance de Dulce María con Alfonso Herrera nació en 2003 mientras ambos protagonizaban la telenovela ‘Clase 406’. Aunque su historia de amor perduró hasta que trabajaron juntos en ‘Rebelde’, la relación no prosperó y quedaron como amigos.

La cantante siguió con su vida y en 2016 conoció al productor Paco Álvarez la grabación del video musical “No sé llorar”; un año después hicieron público su noviazgo.

Tras dos años de tórrido romance, en enero pasado anunciaron su compromiso en la revista ¡HOLA!, donde ella precisó que además de su enlace no descartaba pronto convertirse en madre. “Paco es todo lo que yo pedía en una persona (…) Nos gustaría tener hijos en un futuro no muy lejano”, declaró.