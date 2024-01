Duques de Sussex reciben críticas en plenos Globos de Oro 2024

La gala de los Globos de Oro 2024 se puso en marcha sin inconvenientes y con grandes sonrisas durante toda la velada.

Sin embargo, la agradable atmósfera tomó un giro inesperado cuando el presentador Jo Koy soltó una ingeniosa broma relacionada con los duques de Sussex, generando un revuelo de opiniones y controversia en redes sociales.

En la ceremonia, el comediante y actor compartió sus opiniones acerca de las series nominadas, destacando a Succession, Ted Lasso y claro, ‘The Crown’, serie que abarcó un total de seis temporadas narrando la fascinante y polémica historia de la corona británica desde 1940 hasta finales de 2023.

Esto motivó a Joy Koy a resaltar a dos miembros de la realeza en específico: el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle.

“Turns out Prince Harry and Meghan Markle will still get paid millions of dollars for doing absolutely nothing… and that’s just by Netflix.” Gotta say, Ted Sarandos took that like a champ. #GoldenGlobes pic.twitter.com/PNbYWERqCH