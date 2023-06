¿Duró poco el amor? Taylor Swift y Matty Healy terminan su 'noviazgo'

Aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, al parecer Taylor Swift y Matty Healy pusieron fin a su relación, según informó el portal TMZ.

De acuerdo con el medio, entrevistó a un amigo cercano a la ahora ex pareja, quien confirmó que los cantantes ya estaban solteros de nueva cuenta, aunque no explicó a ciencia cierta la razón del distanciamiento.

Desde hace algunos meses, se había especulado sobre la relación entre ambos intérpretes, con Healy apareciendo en varios conciertos de Swift como parte del público.

También fueron captados en restaurantes, con amigos o diversas fiestas. Incluso Swift dijo en algunos shows de su actual gira que se encontraba "más feliz que nunca" en materia personal.

Otros reportes los colocaban besándose y tomados de las manos, pero de esto nunca hubo pruebas reales. Aún así, los fans de ambos artistas se la pasaron especulando y opinando sobre el noviazgo.

Apenas este fin de semana trascendió que Healy besó a un joven guardia de seguridad durante uno de los conciertos de su banda, The 1975, en Dinamarca. Esta es una práctica que era común en él.

Sin embargo, entre los rumores de noviazgo con Swift, el rockero prometió que dejaría de besar a extraños en sus conciertos por respeto a ella.

Taylor Swift and Matty Healy broke up after realizing “they’re not really compatible with each other,” ET reports. pic.twitter.com/o5R7cAPS27

Mientras la noticia de la ruptura comienza a hacerse viral, Taylor Swift tomó sus propias redes sociales para revelar la lista completa de canciones para Speak Now (Taylor's Version).

La cantante compartió que Hayley Williams, de Paramore, y Fall Out Boy participarán a dúo con ella en dos colaboraciones inéditas.

I’m VERY excited to show you the back cover of Speak Now (my version) including the vault tracks and collaborations with Hayley Williams from @paramore and @falloutboy. Since Speak Now was all about my songwriting, I decided to go to the artists who I feel influenced me most… pic.twitter.com/UJOqUNfCGp