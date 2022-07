Dwayne Johnson, “La Roca”, emociona a sus fans con nuevas fotos de Black Adam

El protagonista de la cinta “Black Adam”, Dwayne “La Roca” Johnson, emocionó a sus fans al publicar fotografías inéditas de la película en su cuenta de Twitter.

Se trata de tres imágenes que el actor, productor y luchador de California compartió acompañadas del texto:

“See you all this Saturday at @Comic_Con. The Man in Black comes home” (“Los espero a todos éste sábado en la Comic-Con. El Hombre de Negro vuelve a casa”).

