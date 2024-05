Dwayne Johnson luce irreconocible en ‘The Smashing Machine’

Dwayne Johnson luce absolutamente irreconocible en el primer vistazo de su próxima película ‘The Smashing Machine’, donde le dará vida en la pantalla grande al legendario luchador de MMA, Mark Kerr.

El nuevo proyecto de ‘La Roca’ contará con la dirección de Benny Safdie y el talento de la actriz de ‘Un lugar en silencio’, Emily Blunt.

‘The Smashing Machine’ cuenta la historia de Kerr, un luchador de Estados Unidos que se convirtió en ícono de las artes marciales mixtas mientras batallaba con las adicciones y su matrimonio.

A lo largo de su carrera en el hexágono, Mark Kerr apodado ‘The Smashing Machine’, consiguió ganar el torneo del Campeonato Mundial Vale Tudo y el torneo de peso pesado de UFC. Por supuesto, con su habilidad ganó muchos más campeonatos.

