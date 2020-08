Dwayne “The Rock” Johnson adquiere XFL

Ciudad de México.- El actor y antiguo astro de la lucha libre Dwayne “The Rock” Johnson dijo que adquirió la liga de fútbol XFL.

Johnson, de 48 años, hizo el anuncio el lunes el Twitter. Según reportes el precio fue de 15 millones de dólares.

La XFL tiene ocho franquicias y jugó cinco de sus 10 partidos programados antes de cancelar el resto de la temporada en marzo debido a la pandemia del Covid-19. Tuvo índices de teleaudiencia decentes y tenía acuerdos con ESPN y Fox.

La liga de fútbol estadounidense suspendió sus operaciones y despidió a todos sus empleados el 10 de abril. Tres días después, se declaró en bancarrota.

Desde que terminó su carrera como luchador, Johnson ha protagonizado películas que incluyen las series “Fast & Furious” (“Rápido y furioso”) y “Jumanji”.

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD