Eddie Murphy se casa con Paige Butcher tras 6 años de noviazgo

Eddie Murphy, protagonista de grandes filmes como ‘Shrek’ y ‘Norbit’, contrajo matrimonio con su novia, Paige Butcher, en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos en el Caribe, dio a conocer la revista People.

La feliz pareja, que llevaba seis años comprometida, celebró su boda el pasado martes en Anguila.

Paige Butcher, de 44 años, deslumbró en la celebración con un vestido de encaje ajustado con corset y sin mangas, diseñado por la marca de vestidos de novia, Mira Zwilling.

Por su parte, Eddie Murphy, de 63 años, complementó el evento con un elegante traje blanco y un arete en la oreja.

Eddie Murphy and Paige Butcher Are Married! Inside Their Private Caribbean Wedding (Exclusive) https://t.co/0xIZZQuuvx — People (@people) July 12, 2024

La boda fue un evento emotivo y elegante, donde el amor de la pareja fue la verdadera estrella.

La boda secreta se produce tiempo después de que el protagonista de Un Príncipe en Nueva York (Coming to America, su título en inglés) llamara a la modelo ‘esposa’ durante una entrevista en el podcast The Interview, del New York Times.

Los ahora esposos empezaron su relación en 2012 y se comprometieron en 2018. Poco después del compromiso, ya habían procreado a su hija Izzy, de 8 años, y a Max, de 5 años.

Su relación la han mantenido privada a lo largo de los años, pero la australiana dijo durante un encuentro con el medio Extra, en los Globos de Oro del 2020, que el actor era ‘muy, muy dulce y romántico’.

La estrella de la pantalla grande tampoco se ha quedado atrás con los elogios a su pareja, pues le dedicó unas palabras durante su discurso en los Globos de Oro del 2023, mientras aceptaba el premio Cecil B. DeMille.

Recientemente, se les vio juntos en la alfombra roja del estreno de la cinta Un Detective Suelto en Hollywood (Beverly Hills Cop: Axel F), en junio de este año.

Este es el segundo matrimonio de Murphy y el primero de Butcher.

Este viene siendo el primer matrimonio de Butcher, pero el segundo de Murphy, quien declaró el amor que sentía por Nicole Mitchell Murphy en el altar en 1993. La primera historia de amor del comediante canadiense finalizó en 2006.

Con información de Reforma y People