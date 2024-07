Eddie Murphy, el talentoso actor que dio vida a la voz del carismático Burro en la franquicia de "Shrek", ha confirmado emocionantes noticias para los fanáticos de Dreamworks. En una entrevista con Collider, Murphy reveló que se está produciendo una nueva entrega del famoso ogro verde, además de una película independiente centrada en su personaje, Burro.

La última película de la saga, "Shrek para Siempre", se estrenó hace casi 15 años. Sin embargo, la que gozó de más éxito fue la segunda entrega, según informó Collider. Para todos los seguidores que ansían ver de nuevo a Shrek, Burro y la princesa Fiona, Murphy aseguró que "Shrek 5" ha estado en producción desde hace meses y que el estreno no está muy lejano.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu