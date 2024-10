Eduardo Verástegui, en la mira por comentarios transfóbicos a Wendy Guevara

Aunque "La casa de los famosos México" finalizó hace unas semanas, las polémicas relacionadas con sus participantes no han cesado.

En esta ocasión, Eduardo Verástegui ha sido el centro de críticas luego de realizar comentarios sobre Wendy Guevara, la influencer trans que ganó la primera temporada del reality show.

La controversia comenzó cuando Verástegui publicó un mensaje en redes sociales afirmando que "ese programa (LCDLFM) sólo lo han ganado puros hombres", comentario similar al que realizó el youtuber Adrián Marcelo durante la final de la segunda temporada.

Marcelo había señalado que Mario Bezares, reciente ganador de la segunda entrega, era el segundo hombre en obtener el título, ignorando la victoria de Wendy Guevara en la primera edición.

Los comentarios de Verástegui rápidamente generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de transfobia.

“Opinión que no vale nada, cuando la dices desde el odio”, “casi 2025 y seguimos con estos pensamientos retrógradas”, y “sólo fomentas la discriminación”, fueron algunas de las respuestas que inundaron la publicación del actor.

polémica no terminó ahí, pues Verástegui volvió a referirse a Guevara utilizando pronombres masculinos durante una entrevista con Telemundo. En dicha entrevista, el también activista político reafirmó su postura y declaró: