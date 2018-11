Eduardo Yáñez 'educa' a su nieto con señales obscenas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor mexicano Eduardo Yáñez volvió causar polémica y se convirtió en trending topic tras difundirse una fotografía en la que enseña a su nieto, con una seña obscena, "como (sic) saludar a la prensa".

De acuerdo a Excélsior, queriéndose hacer el gracioso, lo único que consiguió fue ser nuevamente criticado en redes sociales, pues le recuerdan que es una conducta inadecuada y que no es la manera de influir en la educación de un menor.

"Espero que no te sientas orgulloso de enseñarle eso!! Ustedes necesitan a la prensa y después de la experiencia que tuviste con golpear a un reportero no aprendes. Enséñale a tu nieto a ser feliz", le recomendaron.

Y esto, después de confesar en agosto pasado que aún no conocía a su nieto.

Ver esta publicación en Instagram Enseñando a mi nieto sus primeros pasos, como saludar a la prensa! Una publicación compartida de Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) el 7 Nov, 2018 a las 9:54 PST

El actor comentó que no podía decir más al respecto porque no tenía conocimiento del tema, incluso, se enteró que era abuelo a través de una publicación y no por su hijo Eduardo Yáñez Jr.

"He visto unas fotos por ahí y una que otra comunicación con mi hijo, pero él también está muy ocupado. Está sintiendo lo que es tener que mantener a un hijo”, declaró.

Aunque no le ha visto bien el rostro al bebé, aseguró que no tiene parecido con él. “Más bien, es güerito y se parece a su mamá”.

Yáñez, estelar de telenovelas como Dulce desafío, Destilando amor y Amores verdaderos, entre otras, admitió que no le agrada mucho la idea de ser abuelo, “pero me imagino que cuando lo tenga en los brazos será diferente”.

Con respecto a su madre, comentó que está contenta y que la ha visitado entre tres o cuatro veces desde que regresó a México.

“Quizá no he estado el tiempo suficiente, pero sí hay personas que la van a ver casi semanalmente. Además, las personas que se dedican a cuidarla en este asilo de Cuernavaca, se portan excelentemente con ella”.

El actor mexicano reapareció ante las cámaras tras el lamentable suceso que sostuvo con el reportero Paco Fuentes durante un evento en Los Ángeles, California