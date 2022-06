¡Se acabó el amor! relación entre Eiza González y Jason Momoa termina

Un día triste y nublado verás hoy, pues el amor dejó de sonreír para Eiza González y Jason Momoa, se menciona que la relación sentimental acabó debido a que son personas muy diferentes.

De acuerdo con People, los artistas pusieron un alto al vínculo amoroso discreto que mantenían según sus fuentes cercanas.

