Eiza González es la nueva imagen de famosa firma francesa

ESTADOS UNIDOS.- La actriz y modelo Eiz González, dio a conocer en sus redes sociales que es la protagonista de una de las fragancias de la firma francesa Louis Vuitton, logrando así hacer historia al ser al primer mexicana que es la imagen oficial de esta marca.

"Más que honrada de convertirme en la nueva cara de la fragancia Louis Vuitton en la playa. En colaboración con @AlexIsrael quien pintó su hermoso arte. Muchas gracias equipo creativo y en especial a la familia @LouisVuitton. Esto es muy especial", escribió la modelo en su Instagram.

Eiza compartió el mensaje con unas fotografías en las que se observa su cuerpo pintado en tonos blanco, amarillo, naranja y rojo, modelando para la campaña del perfume "On the Beach". La publicación logró más de 380 mil "Me Gusta" en sólo seis horas.

Eiza formó parte de la recién estrenada cinta "Godzilla vs. Kong", que ha logrado en Estado Unidos y México una gran taquilla en su primer fin de semana de estreno y en medio de una pandemia de coronavirus.

