Eiza González comparte foto de su madre y desata polémica

CIUDAD DE MÉXICO.- Eiza González volvió a desatar polémica en redes sociales con una simple foto, y es que la famosa publicó una imagen de su mamá cuando era joven, en la cual se puede ver que tienen un enorme parecido.

De acuerdo a Excélsior, la acción resultó todo un escándalo y es que han sido tantos los rumores sobre las supuestas cirugías plásticas a las que se ha sometido la actriz, que algunos de sus seguidores aseguraron que se operó para parecerse a su mamá.

“Te pareces mucho a tu mamá” / “Qué hermosa tu mamá, con razón te operaste tanto, para parecerte a ella…” / “No por favor es imposible que la gente sea tan retrasada. Leyendo los comentarios dicen ‘eres igualita a tu mamá’. Acuérdense de que lleva como mil cirugías en la cara y cuerpo. Por lo que no obvio no se parece y menos salió como ella” / “Si tan solo te hubieras parecido a tu mamá no te hubieras operado tanto”, fueron algunos de los comentarios.

Tampoco faltaron quienes aseguraron que su parecido era al de su papá, quien también apareció en algunas de las imágenes.

La actriz ha sido fuertemente criticada ya que luce completamente diferente a la imagen que tenía hace algunos años y muchos aseguran que tanto su rostro como su cuerpo han sido producto de constantes cirugías plásticas.