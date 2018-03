Eiza rompe el silencio sobre su vestido amarillo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En la pasada ceremonia de los Premios Oscar, Eiza González consiguió la atención de propios y extraños luego de que fuera la presentadora de un premio de la Academia en la pasada entrega de premios Oscar.

De acuerdo con Radio Fórmula, las críticas contra la mexicana fueron muy presentes en Internet donde le recriminaron la vestimenta que usó para la gala, un vestido amarillo de Ralph Lauren que dejaba ver perfectamente su silueta.

Pero ahora Eiza ha hablado y de lo que pasó y sufrió esa noche con su prenda.

"A sí no puede respirar, el mensaje era usar algo aparentemente sencillo y al mismo tiempo representar el cómo me siento, soy una mujer muy segura de mi misma, siento he llegado a donde estoy por mi seguridad y creo que el amarillo representa eso, sin contar que es un gran diseño de Ralp Lauren, sencillo pero no tan sencillo, seguimos hablando de él hasta la fecha", declaró González.

Las críticas no le importaron, al contrario, se sintió privilegiada de estar en un gran evento como son los Oscars y ser protagonista de estos.

💛✨🏆 @theacademy thank you Una publicación compartida de Eiza (@eizagonzalez) el Mar 5, 2018 at 3:17 PST

Eugenio Derbez harto de las críticas

El actor mexicano Eugenio Debez contestó a los comentarios negativos que recibió la también cantante de 28 años durante una entrevista en El Gordo y la Flaca, asegurando que hay cosas más importantes como la personalidad que un vestido, publicó El Debate.

"Eiza la criticaron por el vestido... Por Dios, es una mujer muy trabajadora, muy luchadora que se ha esforzado en aprender a hablar inglés, que lo habla perfecto. Hay que aplaudírselo, no hay que criticarla... A veces así somos los latinos, nos gusta criticar en lugar de aplaudir", expresó el comediante.

Eugenio Derbez expresa perfecto lo que todos hubiéramos hecho si viéramos a Eiza González. #Oscars pic.twitter.com/ukQJa8u3EU — Alex Murillo (@AlexMurilio) 5 de marzo de 2018

Tanto Eiza González como Eugenio Derbez han logrado triunfar en suelo americano, pues el comediante de 56 años está por estrenar su película Hombre al Agua, a lado de Anna Faris, mientras que la joven actriz será la protagonista del nuevo filme Paradise Hill.