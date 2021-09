El cantante Juan de Dios Fernández presenta “Juande canta a Manzanero”

CIUDAD DE MÉXICO.- Armando Manzanero no sólo impactó a Latinoamérica con su música, sino que en España también era un cantante muy querido, en donde lloraron y lamentaron su muerte, comenta el cantautor Juande, quien pudo grabar con él varias canciones al son del flamenco.

"Le encantaba el flamenco, de hecho, él ya había hecho algunas cosas en España, y cuando le dije que quería grabar flamenco, él se ponía a bailar y se ponía en un plan muy entusiasmado. En Europa era súper conocido, por ejemplo, en España él iba mucho a cantar y yo lo vi en muchas ocasiones allá desde pequeño, como cuando yo tenía once años, él ya era un grande, de hecho, la noticia saltó en todas partes cuando el falleció, imagina el peso que tenía en nuestro país", comenta Juande a EL UNIVERSAL.

El cantante español Juan de Dios Fernández, como es un nombre real, comparte que tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus tantos sueños de niño, el cual era conocer al gran maestro de México, que siempre veía en programas televisivos españoles.

"Gracias Dios el maestro me conoció. Tuve la oportunidad en algunas ocasiones de salir en varios programas de televisión con él, también una vez me acompañó en el piano, o sea que, si tuve la oportunidad de conocerlo muy bien. Es una gran suerte, es un regalo de la vida, para mí en mi carrera, esto será una cosa que quedará en la historia, haber grabado con él, conocerlo y compartir muchas risas, momentos, historias, es un gran regalo que me llevo", asegura.

El intérprete que inició su trayectoria musical a los 12 años de edad, cuando empezó a estudiar piano en el conservatorio de su país, apunta que una de las grandes enseñanzas que le dejó el yucateco fue ser siempre una persona humilde. "Me enseñó a tener los pies en el piso, tener humildad como artista y trabajar duro, porque luego llega la recompensa, pero siempre con humildad, él siendo una estrella mundial, siempre fue una persona sencilla, cercana a los suyos, a su público, a su gente y luego apoyó a muchos artistas a lo largo de su carrera, como a mí y la verdad que eso lo agradeceré toda la vida", detalla.

Y por el cariño y admiración que tenía hacia el compositor mexicano, explica que decidió hacerle un pequeño homenaje con su nuevo álbum llamado "Juande canta a Manzanero", que lanzará próximamente, del cual se desprende su sencillo "No ha pasado nada", que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. "Tuve la suerte de grabar el disco con él y de elegir los temas yo, me dijo, 'elige las canciones que gustes, canta las que tú te sientas bien', por suerte para mi todas las que he elegido son temas muy conocidos como, 'Te adoro', 'Esta tarde vi llover' entre otras y todas tienen unas pinceladas flamencas, porque el dueto que traemos está hecho en plan flamenco, rumba, porque él quería hacerlo así. El disco lo hicimos en Valencia, España, porque quiso grabarlo ahí y también alcanzó a escucharlo todo terminado", informa.

