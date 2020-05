El comediante mexicano Carlos Ballarta da positivo en prueba de Covid-19

Ciudad de México.- El cómico Carlos Ballarta dio a conocer en sus redes sociales que dio positivo en la prueba del coronavirus Covid-19.

El standupero reveló por medio de un video que por varios días tuvo fuertes síntomas de la enfermedad que mantiene en cuarentena a todo el planeta por lo que decidió consultar a una doctora y saber así qué era lo que estaba pasando.

Con los clásicos lentes que lo caracterizan, Ballarta se ve tomando un suero, y confesó haber tenido desde el domingo pasado, una fuerte diarrea con temperaturas altas y dolor de cabeza fuerte.

Así estuvo durante dos días, hasta que decidió llamar a una doctora, a través de una aplicación, y le dijo sus síntomas, fue entonces que ella le recomendó unos medicamentos, que se hidratara mucho, pero le pidió que se hiciera el examen del Covid-19.