El compositor de cine Ennio Morricone muere a los 91 años

Roma.- Ennio Morricone, el laureado compositor italiano del emblemático spaguetti western “Il buono, il brutto, il cattivo” ("El bueno, el malo y el feo") y bandas sonoras de clásicos de mafiosos de Hollywood como “The Untouchables" ("Los intocables”) y la épica “Once Upon A Time In America” ("Érase una vez en América"), falleció el lunes. Tenía 91 años.

El Maestro, como se le conocía, murió en un hospital de Roma por complicaciones luego de una cirugía a la que se sometió tras sufrir una caída reciente en la que se fracturó una pierna, dijo su abogado durante años, Giorgio Assumma.

Afuera del hospital, Assumma leyó un mensaje de despedida de Morricone.

“Yo soy Ennio Morricone, y estoy muerto”, comenzaba el mensaje. En el saludo, el compositor explicó que la única razón por la que decía adiós de esta manera, y por la que solicitó un funeral privado, es que “no quiero molestar a nadie".

En una carrera que abarcó varias décadas y que le valió un Oscar a la trayectoria en 2007, Morricone colaboró con algunos de los directores más reconocidos de Hollywood e Italia, en películas como “The Untouchables”, de Brian de Palma; “The Hateful Eight" ("Los 8 más odiados"), de Quentin Tarantino; “La battaglia di Algeri” ("La batalla de Argelia"), de Gillo Pontecorvo y “Cinema Paradiso”, una oda nostálgica a la importancia del cine en un pequeño pueblo italiano, de Giuseppe Tornatore.

La cinta de Tarantino también le mereció el Premio de la Academia a la mejor partitura original en 2016. Al aceptar su premio, Morricone dijo en la ceremonia que “no hay música genial sin una película genial que la inspire”.

Reinvento la música western

En total produjo más de 400 partituras originales para largometrajes.

Sus emblemáticos spaguetti westerns incluyeron trabajos con el fallecido director italiano Sergio Leone, un antiguo compañero suyo de estudios.

Morricone prácticamente reinventó la música para el género western a través de su sociedad con Leone, que incluyó la trilogía de “Dólares” protagonizada por Clint Eastwood como un rápido pistolero solitario, “Per un pugno di dollari" ("Por un puñado de dólares") en 1964, “Per qualche dollaro in più” ("Por unos dólares más") en 1965 y “Il buono, il brutto, il cattivo” (“El bueno, el malo y el feo”)" un año después.

Morricone era celebrado por crear con apenas unas pocas notas melodías — como aquellas interpretadas con una armónica en “Once Upon a Time in America” de Leone, de 1984 — que se asociaban de inmediato con la película.

Esa cinta es una saga sobre mafiosos judíos en Nueva York que explora el tema de la amistad, el amor perdido y el paso del tiempo, protagonizada por Robert De Niro y James Wood. Es considerada una de las obras maestras de Leone, en parte gracias a la evocadora música de Morricone, que incluye una exuberante sección con instrumentos de cuerdas.

“La inspiración no existe”, dijo Morricone en una entrevista en 2004 con The Associated Press. “Lo que existe es una idea, una idea mínima que el compositor desarrolla en el escritorio, y esa pequeña idea se convierte en algo importante”.

Escribir música deriva de un largo camino

En una entrevista posterior, con la televisora estatal de Italia, Morricone citó “el estudio, la disciplina y la curiosidad” como las claves de su genio creativo. “Escribir música, como con todas las artes creativas, deriva de un largo camino” junto con las experiencias de la vida, dijo.

El cineasta italiano Dario Argento describió a Morricone como “un gran fenómeno del mundo musical” que musicalizó cinco de sus películas.

Cuando se acercaba a los 90 años, Morricone compuso la música para “The Hateful Eight”, la épica de Tarantino de 2015 filmada en 70-mm y su primer trabajo en décadas para un western. También era la primera vez que Tarantino usaba una partitura original.

Al aceptar el Globo de Oro en nombre de Morricone, Tarantino lo llamó su compositor favorito.

“Cuando digo ‘compositor favorito’, no quiero decir compositor de películas... Hablo de Mozart, hablo de Beethoven, hablo de Schubert”, dijo Tarantino.

El jefe de estado de Italia, el presidente Sergio Mattarella, escribió en un mensaje de condolencias a la familia del Morricone: “Tanto un músico refinado como un músico popular, dejó una profunda huella en la historia de la música de la segunda mitad de los 1900”.

Las bandas sonoras de Morricone, dijo Mattarella, “contribuyeron enormemente a diseminar y reforzar el prestigio de Italia en el mundo”.

Su estilo era amplio, lleno de tonadas memorables e instrumentos y arreglos inusuales, y a menudo producía grandes emociones.

Su música enfatizaba los típicos silencios de los spaghetti westerns, con los personajes enmarcados en primeros planos, mirándose unos a otros a la espera del próximo movimiento. El aullido de coyote, las armónicas y el inquietante silbido en “El bueno, el malo y el feo” se volvieron característicos de Morricone, y la banda sonora una de las más reconocibles del cine.

Nació en Roma

Minutos antes de entregarle su Oscar a la trayectoria, Eastwood recordó que cuando escuchó por primera vez la banda sonora de “Por un puñado de dólares” pensó: “¿Qué actor no querría llegar cabalgando al pueblo con ese tipo de música sonando al fondo?”

Fue una noche memorable para Morricone, quien había sido nominado al Premio de la Academia en cinco ocasiones (“The Hateful Eight” fue su sexta) pero hasta entonces nunca lo había ganado.

Nacido en Roma el 10 de noviembre de 1928, Morricone era el mayor de cinco hijos. Su padre era trompetista.

Luego de estudiar trompeta y composición en el conservatorio de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia en la capital italiana, comenzó a trabajar como trompetista y luego como arreglista para compañías discográficas.

“Empecé trabajando en piezas de música muy fáciles para la radio, la televisión y luego el teatro, y entonces poco a poco empecé a componer música para cine”, dijo a la AP en 2016.

En 1961 escribió su primera partitura para una película, una comedia agridulce ubicada en los últimos momentos del fascismo llamada “Il Federale” (“El federal”). Esa década también colaboró con Pontecorvo, primero en “La battaglia di Algeri” (“La batalla de Argelia”), el clásico en blanco y negro que retrata el levantamiento argelino contra los franceses; y luego en “Queimada” (“La quemada”), una historia de colonialismo protagonizada por Marlon Brando.

Morricone recibió su primera nominación al Oscar a la mejor música original por “Days Of Heaven” (“Días de gloria”), una cinta de 1978 del director estadounidense Terence Malick. Además de “The Hateful Eight”, las otras fueron por “The Mission” (“La misión”) de 1986, “The Untouchables” de 1987, “Bugsy” de 1991 y “Malena” de 2000.

Poco después de recibir el Oscar a la trayectoria, Morricone dijo en chiste que habría estado contento sin la codiciada estatuilla: “Me hubiera quedado en compañía de los ilustres no ganadores”.

Pero también reconoció que pensaba que “The Mission”, con el memorable y dulce tema “Gabriel’s Oboe”, mereció el Premio de la Academia. Ese año el galardón fue para “’Round Midnight” (“Cerca de la medianoche”), de Herbie Hancock.

Sumamente versátil, Morricone también orquestó temas pop italianos que incluyeron clásicos perdurables, como una versión del eterno éxito de verano “Sapore di Sale”, escrito por el famoso trovador italiano Gino Paoli.

Otro renombrado maestro, Riccardo Muti, citó su “amistad y admiración″ por Morricone. Muti recordó el lunes que cuando dirigió la pieza del compositor “Voci dal Silenzio”, la obra evocó “verdaderas emociones” en la audiencia tanto en Chicago, donde Muti dirige la orquesta sinfónica, como durante una presentación en Ravenna, Italia.

Muti llamó a Morricone un compositor “extraordinario” para el cine y de música clásica.

Hace unos años, cuando le preguntaron en la televisión estatal italiana si había algún director con el que le hubiera gustado trabajar pero no pudo, Morricone dijo que Stanley Kubrick lo invitó a musicalizar “A Clockwork Orange” (“La naranja mecánica”), pero que esa colaboración no se dio debido a un compromiso previo con Leone.

Le sobrevive su esposa Maria Travia, a quien mencionó al recibir su Oscar en 2016. Casados en 1956, la pareja tuvo cuatro hijos: Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni.