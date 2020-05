El creador de 'Chucky', John Lafia, se suicidó a los 63 años

México.- El escritor y director John Lafia, quien coescribió la película de terror de 1988 "Child's Play" y dirigió su secuela de 1990, murió el 29 de abril. Tenía 63 años.

"Estamos devastados al escuchar el fallecimiento de nuestro amigo John Lafia", dijo el creador y guionista de "Child's Play", Don Mancini, en un comunicado.

“John fue un artista increíblemente generoso. Me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película que varios semestres en la escuela de cine. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas”.

Lafia nació el 2 de abril de 1957 y comenzó su carrera en la escena musical experimental de Los Angeles en los años 80 antes de comenzar una carrera en el cine.

Después de recibir una licenciatura en bellas artes en cine y televisión de la UCLA, trabajó en el departamento de arte en "Repo Man" y "Space Raiders" antes de dedicarse a la escritura de guiones.

También te puede interesar: Muere a los 89 años el primer actor Aarón Hernán

Él escribió, dirigió y produjo la banda sonora de "The Blue Iguana" de 1988, su primer gran crédito. En 1993, escribió y dirigió la película de ciencia ficción "El mejor amigo del hombre", que se estrenó en el número 6 y ganó más de 12 millones de dólares en la taquilla.

Para "Child's Play", Lafia acuñó el nombre "Chucky" y contribuyó con la frase citada a menudo "Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar?" al guión.

En 2004, Lafia escribió, dirigió y produjo la miniserie de televisión "10.5", sobre un terremoto masivo en la costa oeste de América del Norte y su spin-off, "10.5: Apocalipsis", dos años después. También dirigió la serie de televisión "Freddy's Nightmares", la película para televisión "The Rats" y el videojuego de acción en vivo "Corpse Killer". Su última película para televisión fue "Firestorm: Last Stand at Yellowstone", también en 2006.

En 2012, Lafia lanzó de forma independiente su película final, "La balada de Frank y Cora", un proyecto de pasión y drama musical que escribió, dirigió, filmó y editó, coproduciendo la banda sonora con el músico Bill Jones. En 2019, compuso, grabó y lanzó un álbum doble, "John Lafia 1980-1985".

La causa de la muerte fue el suicidio, según la oficina del forense del condado de Los Angeles.