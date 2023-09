El fin del amor: Joe Jonas y Sophie Turner hablan de su ruptura

Tras darse a conocer su separación, Sophie Turner y Joe Jonas revelaron que tomaron la decisión de divorciarse de manera conjunta y por el bien de sus hijos.

Esto luego que en redes sociales se comenzó a especular que el cantante había terminado con la actriz al salir en diversas ocasiones sin su anillo de matrimonio.

En redes sociales, Jonas y Turner publicaron un mensaje que rompió el corazón a aquellos usuarios que celebraban su amor verdadero.

El mensaje no venía acompañado de ningún mensaje o comentario, ya que ambos desactivaron esta opción en la publicación.

En los últimos días se empezó a especular que el intérprete de ‘Wouldn't Change a Thing’ se habría separado de Turner debido a que ella quería salir de fiesta y él prefiere estar en casa.

Joe Jonas Filed for Divorce After Allegedly Catching Sophie Turner on Ring Camera https://t.co/mLdHP3eq7V