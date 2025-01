‘El Juego del Calamar 2’ rompe récord de visualizaciones a nivel mundial

La segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’ ha establecido un nuevo éxito en Netflix, alcanzando cifras récord de visualizaciones durante su primer fin de semana, según datos compartidos por la plataforma.

De acuerdo con las cifras internas, la serie acumuló 68 millones de visualizaciones a nivel global en tan solo cuatro días tras su estreno el 26 de diciembre.

Este número, calculado al dividir el total de horas vistas (487.6 millones) por la duración de la temporada (7 horas y 10 minutos), supera el récord previo establecido por ‘Wednesday’ (‘Merlina’), que logró 50.1 millones de visualizaciones en su primera semana en noviembre de 2022.

En tan solo sus primeros cuatro días, la segunda temporada ya se posicionó en el séptimo lugar del ranking histórico de Netflix para series en idiomas distintos del inglés, justo detrás de la segunda parte de Lupin (68.4 millones de visualizaciones).

Con otra semana de reproducciones, es probable que alcance el segundo lugar, quedando solo por debajo de la primera temporada de ‘El Juego del Calamar’.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC

Las clasificaciones históricas de Netflix se basan en las visualizaciones acumuladas durante los primeros 91 días desde el lanzamiento.

La primera temporada, lanzada en 2021, marcó un precedente al acumular 265.2 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses. En comparación, la segunda temporada ya ha alcanzado más del 25% de ese total en menos de una semana.

Durante la semana del 23 al 29 de diciembre, ‘El Juego del Calamar’ fue la serie número uno en 92 de los 93 países que Netflix incluye en sus rankings. La única excepción fue Estados Unidos, donde quedó por debajo de los dos partidos de la NFL transmitidos por Netflix el día de Navidad.

#SquidGame: Season 2 is Certified Fresh at 82% on the Tomatometer, with 66 reviews: https://t.co/oL9Hgd9q1R pic.twitter.com/qjujRkWTkY