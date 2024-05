El Jugador de la NFL Travis Kelce Debutará como Actor en Serie de Ryan Murphy

Travis Kelce, conocido por sus habilidades en el campo de la NFL, está listo para dar un giro inesperado hacia la actuación. El talentoso jugador debutará como actor en un papel de alto perfil en la nueva serie de terror del renombrado director Ryan Murphy, titulada 'Grotesquerie', según reveló Deadline.

Travis is going to be apart of Ryan Murphy’s new horror drama series Grotesquerie!! pic.twitter.com/TGmcvWW1K6