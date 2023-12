‘El niño y la garza’ tiene millonario arranque en taquillas de EU

‘El niño y la garza’ (The boy and the heron) del renombrado cineasta japonés Hayao Miyazaki, logró posicionarse en la cima de las taquillas en Estados Unidos en su primer fin de semana de estreno.

La cinta de Miyazaki con Studio Ghibli, recaudó un total de $12.8 millones de dólares recaudados, convirtiéndola en la tercera película de estilo anime en encabezar las taquillas tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Además destaca como la primera producción cinematográfica completamente extranjera en encabezar la taquilla norteamericana en lo que va del año.

