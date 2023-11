“El Planeta de los Simios: Nuevo Reino” lanza primer avance protagonizado por el hijo de César

La 20th Century Studios lanzó el primer adelanto “El Planeta de los Simios: Nuevo Reino”, la película será estelarizada por Cornelius, el hijo de César, que consiguió la libertad de los de su especie y antes de su fallecimiento, logró llevarlos a un lugar donde pudieran prosperar.

Ahora su descendiente que ya es un joven, deberá afrontar el peso de su legado, con muchos desafíos por delante.

Se trata de la cuarta entrega de la serie reinicio de la saga “Planet of the Apes”. Las películas fueron protagonizadas en su momento por quien es considerado como uno de los maestros del motion capture: Andy Serkis; y la primera cinta estuvo a cargo de Rupert Wyatt.

La segunda y tercera parte que definieron a la franquicia tuvieron a Matt Reeves. Ahora es Wes Ball -quien dirigió las películas de “Maze Runner”-, el encargado de continuar con la historia.

Simios más avanzados

Al parecer el filme tendrá varios guiños a la cinta original de 1968 y es que vemos que los simios lograron seguir evolucionando y convertirse en una sociedad mucho más avanzada; y dominan el lenguaje de forma compleja.

Mientras que los humanos que lograron sobrevivir al virus que desató esta situación han retrocedido a un estado más salvaje, obligados a permanecer en las sombras y parece que han perdido la capacidad de hablar, temerosos de ser esclavizados.

Un simio ha ignorado las enseñanzas de César y está empeñado en construir su propio imperio, conquistando a otros clanes, además tiene planes más siniestros de encontrar los restos de una avanzada arma que fue diseñada hace varios años por los humanos.

Dependerá de Cornelius aprender del pasado de su padre, descubrir si tiene la misma madera de líder y tomar decisiones para cambiar el panorama y futuro de los humanos y simios por igual.

Kingdom of the Planet of the Apes, será protagonizada por Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand y Dichen Lachman, mientras que el guion estuvo a cargo de Josh Friedman, Rick Jaffa y Amanda Silver, y Patrick Aison, su estreno en cines está programado para el 24 de mayo del 2024.