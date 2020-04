El rapero Paulo Londra confirma que será papá

ARGENTINA.- A pocos días de su cumpleaños 22, (el 12 de abril) Paulo Londra anunció a través de su cuenta de Instagram que será papá.

El cantante decidió hacer la confirmación luego de que el rumor que surgió desde el mes de enero se hacía cada vez más grande en los medios argentinos, a quienes también envió un mensaje.

"Sé que algunos lo saben pero la mayoría no sabe y por eso lo quería decir, que: voy a ser papá, estoy contentazo por eso, no lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios y voy a darlo todo para que mi reina y mi princesa que está por venir sientan orgullo por este hombrecillo que tienen al lado", contó el argentino.

"Y a los medios que me cagaron la noticia.. ¡tengan!", dijo haciendo una grosería con la mano.