“Elemental” de Pixar recibe calificación de la crítica y la audiencia

Elemental llegó a la mayoría de las salas de cine de todo el mundo el 23 de junio, en Estados Unidos llegó una semana antes el 16.

Las expectativas eran altas considerando que se trata del más reciente proyectó de Disney Pixar.

El filme dirigido por Peter Sohn debutó con un 77% en el consenso de la crítica de medios especializados de EUA según el Rotten Tomatoes lo cual certifica al proyecto como fresco.

Mientras que la calificación de la audiencia en el sitio es del 92% una nota alta, en el CinemaScore obtuvo una sólida A, por lo que en teoría debería de tener un buen recorrido comercial.

Sin embargo hasta el momento su taquilla a nivel doméstico se ha quedado algo corta en comparación con las expectativas que tenía el estudio ya veremos si los mercados internacionales le ayudan a estabilizar sus números.

La película está ambientada en “Elemental City” donde conviven habitantes de los cuatro elementos: fuego, agua, tierra y aire.

Sigue la historia de Ember Lumen una joven de fuego que es feroz, inteligente, con carácter, ingeniosa que entabla una amistad improbable con Wade Ripple un joven de agua que suele ser muy tranquilo, sensible y divertido.

A pesar de la diferencia de personalidades se complementan y cambian la perspectiva del mundo en el que viven.

En la versión original en inglés cuenta con el talento de Leah Lewis (The Half of It) y Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion).

Mientras que para Latinoamérica participan Itzel Mendoza, Abraham Vega, Humberto Vélez, Erika Buenfil y Ricardo Tejedo.