‘Eligió ser tóxica’: PETA critica a Britney por comprar una mascota

Además de enfrentarse a un divorcio, Britney Spears tuvo que soportar las críticas negativas que recibió de la organización por los derechos de los animales PETA.

La razón fue porque en un video reciente que publicó en redes sociales, la princesa del pop mostró a su nuevo compañero peludo llamado ‘Snow’, un tierno cachorro de color blanco que a primera vista, podría ser confundido con un peluche.

Esto fue suficiente para llamar la atención de PETA, quien de inmediato juzgó publicamene a la cantante por comprar, en lugar de rescatar algún perro de un refugio.

A través de Twitter, la organización escribió que ‘pudo haber sido una fuerza para el bien y haber adoptado, pero en lugar de eso eligió ser tóxica’, haciendo referencia a su icónica canción ‘Toxic’.

With one cutesy post, @BritneySpears ignored countless deserving dogs in shelters who so desperately need love, a comfy bed to curl up on, & a chance at a real life 💔



She could have been a force for good and adopted, but instead she chose to be toxic. pic.twitter.com/61eZYri6sL