Melissa Barrera y Nicholas Hoult protagonizarán la cinta “The One”

The One es un filme en desarrollo que será estelarizado por la actriz regiomontana Melissa Barrera, compartiendo créditos con grandes estrellas de Hollywood como Nicholas Hoult, Lana Condor y Riley Keough.

HanWay Films es quien produce la película y en el mercado cinematográfico de Cannes buscarán que un estudio importante adquiera el proyecto, de acuerdo con Variety, Kevin Armento y Jaki Bradley serán los encargados tanto de la dirección como del guion de este thriller.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción el filme seguirá la historia de Taylor (interpretada por Melissa Barrera) una mujer que está en su último intento de encontrar el amor participando en un reality show de citas, sin embargo está perdiendo el control de la realidad su obsesión por ganar el corazón de Mason (Hoult) la convierten en una amenaza y una traidora consiente de que solo le queda superar a otras dos mujeres.

La actriz mexicana Melissa Barrera vive un momento muy positivo en Hollywood después de protagonizar las más recientes cintas de Scream, la quinta y sexta entrega de la franquicia, dando vida a Sam Carpenter, ha ganado bastante reconocimiento los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett de Radio Silence quienes la dirigieron en la saga de Ghostface recientemente la seleccionaron para ser la protagonista de una cinta de monstruos que están desarrollando para Universal Pictures.

Hoult es mejor conocido por interpretar a la versión juvenil de Hank McCoy / Bestia en el universo cinematográfico de X-Men producido por 20th Century Studios pero tiene otros filmes importantes como “The Menu”, curiosamente Nicolás coincidió con Condor en X Men Apocalipsis, mientras que Keough viene de la exitosa serie “Daisy Jones & The Six”, por el momento The One no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa.

Melissa Barrera, Lana Condor, Riley Keoghan and Nicholas Hoult have been cast in ‘THE ONE’.



The film follows a a contestant on a reality dating show who turns to obsession and treachery to beat her 2 remaining competitors.



(Source: https://t.co/e0OzRYXl5B) pic.twitter.com/COJePNJvxl