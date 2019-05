El vestido apretado que desmayó a Elle Fanning en Cannes

Agencia

FRANCIA.- La actriz Elle Fanning sufrió un desmayo cuando participaba en una exclusiva cena del Festival de Cine de Cannes, a causa de su vestido era demasiado ajustado, según compartió ella misma a través de sus redes sociales.

La estadounidense, que lució un corsé y una falda de tul con detalles florales, colapsó durante el evento, repleto de famosos, organizado por la joyería Chopard Trophee el lunes por la noche, y acaparó toda la atención y el susto de los presentes, publica el portal de noticias Infobae.

El director del festival, Thierry Fremaux, presentaba a Francois Civil en el escenario cuando Fanning, que estaba sentada junto a su hermana Dakota, se desvaneció y cayó de la silla.

Según los testigos, la ceremonia se detuvo brevemente. Entre los asistentes estaba Colin Firth, que se puso rápidamente de pie y ofreció ayuda a la actriz.

Las dos hermanas fueron escoltadas fuera del lugar por unos minutos.

Tras el incidente, la actriz de 21 años explicó que se encontraba "en esos días del mes" (refiriéndose al período), y combinado con lo ajustado que le quedaba el vestido de Prada, resultó muy mala combinación.

Este ajustado vestido causó un desmayo a Elle Fanning, durante el Festival de Cannes. (AP)

Más tarde publicó una foto en Instagram para decir que todo estaba bien, pese a lo que llamó un desvanecimiento por su ceñido traje. "Ups, tuve un desmayo esta noche con mi vestido de graduación de Prada de 1950, ¡Pero ya todo está bien!", escribió junto a los hashtags #Vestidodemasiadoapretado y #elmomentodelmes.

Fanning integra este año el jurado de Cannes presidido por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

Es la persona más joven que haya estado en el panel que seleccionará al ganador de la Palma de Oro.

Los nueve miembros decidirán el sábado cuál de las 21 películas en liza, entre ellas Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, A Hidden Life de Terrence Malick y Dolor y gloria, de Pedro Almódovar, se llevará el premio.