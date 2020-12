Elliot Page mantendrá su personaje femenino en 'The Umbrella Academy'

Fidel Orantes

Seúl, Corea del Sur.- Elliot Page continuará en el papel de Vanya Hargreeves de la exitosa serie de Netflix The Umbrella Academy.

El actor, antes conocido como Ellen y quien este martes anunció ser una persona trans, ha dado vida al personaje en las dos primeras temporadas del show.

En la historia, sobre una familia con superpoderes, Vanya es una mujer cisgénero que tiene la capacidad de liberar una fuerza a través del sonido y, de acuerdo a un informante, la producción no tiene planes de cambiarle el género.

Lo que sí es un hecho es que la página de The Umbrella Academy en IMDb ya sustituyó el crédito, Ellen por Elliot. Y, según informa la revista Variety, Netflix ya empezó la actualización de su base de datos para que aparezca el nombre actual de Page en los créditos de las películas y series en las que actúa.

El anunció de su identidad de género trajo a la estrella de Juno y de la franquicia X-Men una reacción positiva en redes sociales. Sin embargo, algunos consideraron que deberían cambiar al intérprete de Vanya Hargreeves.

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤