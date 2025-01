Emilia Pérez llega a México en medio de polémica y riesgo de fracaso.

Tras recorrer exitosamente los principales festivales de cine y consolidarse como un contendiente fuerte en la temporada de premios, el narco-musical trans “Emilia Pérez” del cineasta francés Jacques Audiard se presenta en México, donde la película no ha sido bien recibida.

Sin embargo, tanto la audiencia como la prensa nacional han expresado opiniones encontradas, en especial por el trato al tema del narcotráfico y los desaparecidos.

La película será el centro de atención este miércoles con una conferencia de prensa y una alfombra roja. Coincidentemente, este mismo día recibió 11 nominaciones a los premios BAFTA, consolidando su posición como una de las favoritas de la crítica internacional.

Estas nominaciones se suman a los cuatro Globos de Oro que ganó recientemente en categorías destacadas como mejor película de comedia o musical, mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, mejor película extranjera y mejor canción original por “El mal”.

A pesar de estos reconocimientos, los organizadores del evento en México aún no han revelado qué integrantes del elenco o del equipo creativo estarán presentes en las actividades promocionales.

De hecho, el director Jaques Audiard canceló su asistencia a una proyección especial en la que recibiría preguntar de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, en Ciudad de México. Los organizadores sólo dijeron que hubo “problemas logísticos”.

“Emilia Pérez” aborda la transformación de un narcotraficante que, tras someterse a una operación de reasignación de género, enfrenta los retos de redimir su vida mientras lidia con sentimientos de celos hacia la nueva pareja de su exesposa.

El elenco incluye a figuras como la actriz trans española Karla Sofía Gascón, la estadounidense de origen mexicano Selena Gómez, y Zoe Saldaña, de ascendencia dominicana. Además, la actriz mexicana Adriana Paz brinda una actuación secundaria destacada.

No obstante, el filme no ha estado exento de críticas, especialmente para el público mexicano. Los diálogos, escritos y ejecutados por personas no hispanohablantes, han sido señalados como poco auténticos, lo que afecta la credibilidad de la historia.

Por otro lado, el enfoque empleado para retratar la violencia del narcotráfico y el tema de los desaparecidos ha sido cuestionado, siendo catalogado por algunos como insensible e inverosímil.

El largometraje está programada para que llegue a los cines mexicano este 23 de enero.

(Con información de The Associated Press)