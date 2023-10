Emily Blunt protagonizará cinta sobre la primera mujer detective en EU

Emily Blunt tendría un nuevo proyecto se trata de un filme basado en hechos reales en torno a la vida de Kate Warne la primera mujer detective en los Estados Unidos, según Variety, Amazon Studios está a cargo de la producción por lo que lo más probable es que sea exclusivo de la plataforma streaming Prime Video.

La actriz británica-estadounidense de 40 años tiene una carrera exitosa recientemente apareció en Oppenheimer donde interpretó a la esposa del científico teórico titular, además de ser reconocida por dar vida a Evelyn Abbott en las películas de A Quiet Place donde comparte créditos con su esposo de la vida real John Krasinski.

La cinta centrada en la primera detective de EU aún no ha definido su título, pero será dirigida por el director de Black Adam, Jaume Collet-Serra, quien ya tiene experiencia colaborando con Blunt ya que la dirigió en “Jungle Cruise” de Disney, además en esa película Emily coprotagonizará con "The Rock" quien será productor de la cinta por medio de su empresa Seven Bucks Productions.

Kate Warne era originaria de Nueva York, trabajó para la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, participó en casos de alto perfil que incluyen de un complot de asesinato en contra del presidente Abraham Lincoln, sin embargo su brillante carrera terminó abruptamente al fallecer a los 35 años como consecuencia de una neumonía, la película que explorará su vida será un thriller.

Por el momento el proyecto no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa, además Blunt no ha podido cerrar del todo su participación en el filme, esto debido a la actual huelga de actores que sigue afectando en Hollywood, pero el estudio confía finalizar el acuerdo con la actriz cuando la situación se solucione, por lo que habrá que esperar por nueva información.