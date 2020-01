Eminem causa polémica en su video al compararse con un terrorista

ESTADOS UNIDOS.- El rapero estadounidense, Eminem, ha vuelto a sorprender a la industria discográfica con el lanzamiento inesperado de un nuevo álbum, llamado "Music To Be Murdered By", el cual, ha empezado a levantar polémica por una de sus rimas relacionado con el terrorismo.

"Estoy considerando gritar 'bombas fuera' en medio del juego, como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande", rapea en el tema "Unaccommodating", una referencia directa a Salman Ramadan Abedi, el terrorista suicida que atentó en Manchester en 2017.

Este terrorista es de origen libio que detonó una bomba a la salida de un concierto de Ariana Grande, el cual acabo con la vida de 22 personas.

Es la segunda que el músico estadounidense, se compara con este terrorista luego su participación en 2018 en una batalla de freestyle, el cual, provocó la reacción de la madre de uno los adolescentes fallecidos en el atentado.

Music To Be Murdered By, fue lanzado por sorpresa y está creado desde su misma portada como un homenaje al cineasta Alfred Hitchcok (El maestro, el tío Alfred!, ha dicho en redes sociales).

(Con información de la República)