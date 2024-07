Eminem destrona a Taylor Swift en la lista Billboard 200

El duodécimo álbum de estudio de Eminem, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", debutó en el número 1 en la lista Billboard 200, desbancando a "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift después de 12 semanas consecutivas en la cima.

Lanzado recientemente, el álbum de Eminem logró superar en popularidad al exitoso disco de Swift, el cual debutó en el número 1 en abril y había mantenido su posición por tres meses.

Eminem's 'The Death of Slim Shady' album dethrones Taylor Swift's 'The Tortured Poets Department' from the No. 1 spot on the #Billboard200, following Swift's 12 week reign on the chart. #BillboardNews pic.twitter.com/P0XM2dXzkz — billboard (@billboard) July 22, 2024

"The Tortured Poets Department" de Swift hizo historia al alcanzar 891,34 millones de reproducciones en su primera semana en Estados Unidos, según Luminate, marcando la semana de streaming más grande para un álbum en la historia.

Taylor Swift se convirtió en la única mujer en lograr que su álbum debutara y se mantuviera en el número 1 durante 12 semanas consecutivas, rompiendo el récord anterior de Whitney Houston con su álbum "Whitney", que pasó 11 semanas en la cima en 1987.

Además, "The Tortured Poets Department" igualó el récord del álbum de 2023 de Morgan Wallen, "One Thing at a Time", que también se mantuvo en el primer lugar durante 12 semanas consecutivas y luego regresó al número 1, acumulando un total de 19 semanas en esa posición.

El único álbum que supera estos logros es "Songs in the Key of Life" de Stevie Wonder, que debutó en el número 1 en 1976 y pasó 13 semanas consecutivas en la cima, acumulando 14 semanas en total en el primer lugar.

Con "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", Eminem alcanzó su undécimo álbum número 1 en la lista Billboard 200. El éxito de Eminem hizo que "The Tortured Poets Department" cayera al número 4. En el segundo lugar de la lista se encuentra "ROMANCE:UNTOLD" de la banda de K-pop ENHYPHEN, y "The Great American Bar Scene" de Zach Bryan ocupa la tercera posición.

(Con información de The Associated Press)