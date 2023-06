Emma Myers protagonizará “A Good Girl’s Guide To Murder”

Emma Myers será la protagonista de la adaptación de la BBC de “A Good Girl's Guide to Murder” de la escritora Holly Jackson, de acuerdo con Deadline, la serie promete bastante.

La actriz de 24 años nacida en Orlando Florida, consiguió la fama internacional al dar vida a “Enid Sinclair”, en la exitosa serie de Netflix “Wednesday”, ahí retrata a la joven mujer loba que es compañera de la habitación de Merlina y se vuelve su mejor amiga.

En el show televisivo “A Good Girl’s Guide to Murder” interpretará a Pip Fitz-Amobi, una chica que desde hace cinco años, vive con la incertidumbre de saber si es verdad o no que la colegiala Andie Bell fue asesinada por su novio Sal Singh.

Si resulta que su pareja no es el asesino ¿Qué sería capaz de hacer el verdadero criminal para evitar que Pip descubra la verdad?.

Zain Iqbal también tendrá un rol protagónico en el show televisivo interpretando a “Ravi” el hermano menor de Sal, juntos intentarán llegar hasta el fondo del caso, pero deberán tener mucho cuidado.

El libro original fue lanzado en 2019 fue la primera de una serie de tres novelas y una novela corta, los thrillers de misterio han tenido buenas ventas, por lo que si la serie es un éxito hay material para poder continuar adaptando por varias temporadas.

El programa se grabará en Inglaterra a finales de este 2023, se desconoce en qué plataforma streaming o canal de televisión llegaría en Latinoamérica, por lo que hay que esperar por nuevos anuncios.

