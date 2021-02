Emma Watson no se va de la actuación... pero si de las redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Emma Watson no se retira de los foros, sino simplemente de las redes sociales.

Si bien el Daily Mail, citando a su agente, había publicado que la actriz estaría inactiva durante una temporada, después otra fuente allegada le explicaba a Entertainment Weekly que no sería así.

Uno de los responsables de la agencia que la representa, Jason Weinberg, precisó para la revista que las redes sociales de Emma, de 30 años, son las que están en pausa, no su carrera.

Sin embargo, desde el último proyecto de la actriz, que se estrenó en diciembre de 2019, no tiene programados nuevos compromisos. Otras fuentes cercanas a la joven británica afirmaron que su intención es centrarse en su vida personal.

Después, quienes gustan de criticar todo en las redes sociales no tardaron en resaltar que la feminista por excelencia se retira por un hombre, pero eso nunca fue confirmado.

Watson siempre ha mantenido una relación intermitente con el cine, aunque no ha dejado de dedicarse a él, con la excepción de un par de años, entre 2008 y 2010, cuando se centró en sus estudios universitarios.

"Tengo suficientes cosas a las que aferrarme lejos del mundo de la fama: una familia que me apoya y una vida completa lejos de Harry Potter. No creo que nunca más sea parte de nada tan grande como eso, así que necesito hacerme a la sensación de que se acaba. De lo que estoy segura es de que no voy a coger un trabajo en el cine sólo porque no estoy haciendo nada más", declaró a The Times en aquel momento.