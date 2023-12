Encuentran sin vida al actor de ‘Parásitos’, Lee Sun-kyun en Seúl

El actor surcoreano Lee Sun-kyun, famoso por su destacado papel en la película galardonada con el Oscar ‘Parásitos’ en 2019, falleció trágicamente por presunto suicidio en Seúl, mientras estaba bajo investigación por uso de drogas ilegales.

TMZ informa que Sun-kyun de 48 años fue hallado muerto este 27 de diciembre en un vehículo estacionado en un parque del centro de la capital de Corea del Sur, luego de que su gerente y sus familiares lo reportaron como desaparecido a las autoridades.

Los medios de comunicación surcoreanos, entre ellos la agencia de noticias Yonhap, informaron que la policía había estado buscando a Lee después de que su familia informó que se había marchado de casa, tras escribir un mensaje similar a una nota de suicidio.

🇰🇷 | Lee Sun-kyun, actor de la película ganadora del Oscar "Parasite", fue encontrado muerto el miércoles en un aparente suicidio en un coche en un parque de Seúl después de que se informara de su desaparición, dijeron funcionarios de la capital de Corea del Sur. pic.twitter.com/VFmJmk8Zix — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 27, 2023

Las autoridades de Seúl indicaron que la muerte de Lee ‘se presume que fue un suicidio’, ya que los investigadores forenses acordonaron la zona donde se halló el automóvil del actor.

Investigado por presunto consumo de drogas

El actor había sido objeto de una investigación policial por su presunto consumo de drogas ilegales.

Durante la investigación, la policía de Incheon, ciudad cercana a Seúl, interrogó a Lee en tres ocasiones.

Aunque el actor admitió haber consumido sustancias ilícitas, aseguró que fue engañado y chantajeado, presentando al final una denuncia contra el presunto extorsionador.

Supuestamente, la policía recibió información sobre el uso de narcóticos por parte de Lee justo antes de que este presentara la demanda.

'Parasite' Actor Lee Sun-kyun Presumed Dead by Suicide Amid Drug Probe | Click to read more 👇 https://t.co/UOtUzDqcG3 — TMZ (@TMZ) December 27, 2023

Lee Sun-kyun fue sometido a varias pruebas de drogas antes de su fallecimiento, todas con resultados negativos.

La última vez que fue interrogado por las autoridades surcoreanas fue el 23 de diciembre, permaneciendo bajo custodia durante 19 horas antes de ser liberado.

Lee fue una figura familiar en las pantallas coreanas durante décadas antes de saltar a la fama en el extranjero por el filme ‘Parásitos’.

En Corea del Sur se hizo conocido por su papel en la popular serie dramática, Coffee Prince (2007), y ganó popularidad con el drama médico Behind The White Tower, seguido de My Mister (2018).

Si tú o alguien que conoces necesita de apoyo, pueden acudir a las siguientes líneas de prevención contra el suicidio

Salvemos una vida: 924-59-91, 945-37-77 y 075.

Facebook: Salvemos una Vida Radio

Programa para la atención del suicidio (PIAS): 9993 10-36-62

Línea gratuita de apoyo a la salud mental: 800-000-0779.

Línea de la Vida: 800-911-2000.

Facebook: Línea de la Vida.

Twitter e Instagram: @LineaDe_LaVida.

Correo electrónico: [email protected]

Líneas de apoyo emocional: 9994-54-10-81

Línea Mujer: 800 455 76 72 o 999 923 09 73

Con información de Reforma y TMZ