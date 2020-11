Enoja tuit de Callo de Hacha contra Cuauhtémoc Blanco tras muerte de Maradona

MÉXICO.- Usuarios de redes sociales lamentaron los dichos del comunicador Callo de Hacha, quien tras la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, expresó: "Y Cuauhtémoc Blanco sigue vivo".

"Encuentro tu tweet muy desafortunado. Hoy no me rio de tu chiste", "Desearle la muerte a alguien está un poquito mal no crees" y "Mal chiste", expresaron algunos usuarios de Twitter.