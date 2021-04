Enrique Guzmán rompe en llanto y le responde a Frida Sofía

El nuevo escándalo en la familia Guzmán llegó hasta las lágrimas. Enrique Guzmán rompió en llanto durante una entrevista para Ventaneando y desmintió las declaraciones de su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, sobre un supuesto abuso sexual en su contra.

Visiblemente impacto, Enrique Guzmán fue entrevistado por Paty Chapoy y afirmó categóricamente que jamás tocó a su nieta Frida Sofía cuando era menor, como llegó a insinuar la joven, afirmando que se sintió abusada desde los cinco años.

“En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. Lo único que conozco es verla crecer. No la he tocado ni darle un beso en un cachete. No la he sentido nunca. La veo con mis ojos no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña. No me veo así, no soy yo, Pati”.​ Enrique Guzmán afirmó que Frida Sofía se está dañando a si misma e incluso aseguró que la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue una estrategia y por lo tanto, dijo que cuando lo vea “le va a romper el hocico”.

Resaltó que es inaudito que Frida asegura que se acuerda de algo que le pasó a tan corta edad.

“Ella siente que es verdad, ella está ofendida por mí gratis o algo le mueve una maquinita en su cabeza y ya, pero ahí tengo un video de ella hablando muy sinceramente porque ella hablaba bien de mí. Ella dice que la toqué cuando tenía cinco ¿se acordará de que alguien le haya hecho algo? No entiendo que es ese sentimiento. No lo entiendo. Es la culpa del periodiquero y a eso se dedica es un miserable. Conociéndome no debió meter una entrevista así, pero él va a lo suyo y cada quien va. Algún día le voy a romper el hocico”.

El ex esposo de Silvia Pinal puso en duda que Frida Sofía se acuerde de abuso sexual a la edad que dijo haber sido víctima. Recalcó que no sabe qué hacer y que él jamás estuvo solo con ella.

"Es de mis nietas las que más preocupa, ésta no, necesita mucha ayuda, necesita más a su abuelo que yo. Está sola y si alguien la tocó… primero nunca estuve solo con ella. No tengo idea, no sé qué hacer. No me culpa, de alguna manera yo soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño ella, buscó al que más quería. Se está defendiendo de algo".

Explicó que aunque ya no quiere tener contacto con ella, está consciente de que siempre la apoyó tras la ausencia de su madre Alejandra Guzmán.

Aunque sus sentimientos se acongojaban conforme avanzó la entrevista, Enrique Guzmán mantuvo firmemente que todo son inventos de Frida Sofía.

“Primero yo la apoyé porque conozco a Alejandra y sé que no es fácil, quise respaldarla, pero luego vi que las conversaciones de Whats las publicaba…No la quiero herir, nunca la he querido lastimar. Como puedo –acercarse a Frida – si va a pensar que le quiero meter mano. Si me habla que sea de lejos porque no vaya a pensar algo malpensado. Yo quise suplir el boquete que le hizo su mamá con su ausencia. No la conozco, pobrecita porque no tiene más remedio que vivir de lo que pueda”.

Enrique dijo además que su hija Alejandra le apoya e incluso fue ella quien le sugirió que fuera con Paty Chapoy para aclarar la situación y acabar los chismes.

"Hablé mucho con Alejandra porque esto que está viviendo, ella se ha escudado mucho en problemas que la han complicado en su vida, tiene mucho que ver con que su hija se le esté yendo de las manos. Me dijo cálmate, ve con Pati y dile que la quieres ayudar”.

Una cuestión de dinero

Sin embargo, Enrique Guzmán también dio su versión sobre el por qué Frida Sofía está haciendo semejantes declaraciones: una cuenta de banco que Alejandra Guzmán le quitó.

“Hablamos mucho –con Alejandra Guzmán– ella tiene más problemas que yo. Lo único que pudo haber sido que pudo detonar esto es que le quitaron el apoyo económico”.

Enrique concluyó la entrevista con un claro mensaje para su nieta Frida Sofía:

“No sé qué te hice más que quererte. ¿Quieres arruinar a tu mamá? No puedes. ¿Quieres arruinar a tu papá? Puede que sí, pero a mí no, yo me voy a defender”.

