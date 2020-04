Enrique Guzmán insulta a Frida Sofía y ella responde con foto

Ciudad de México.- Nuevamente, Frida Sofía está sacando a la luz su mala relación con varios miembros de su familia, por supuesto, que su mamá Alejandra Guzmán encabeza la lista.

En su cuenta de Instagram, Frida posteó una antigua fotografía en la que aparece ella cuando era niña, junto a su abuelo Enrique Guzmán; ella trae un cigarrillo en la boca.

La foto fue acompañada con un breve mensaje: "Aquí el señor Guzmán con 'la pendej' de su nieta... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás", se lee.

Frida respondió así a las declaraciones que ayer dio Enrique Guzmán a Ventaneando, donde expresó que él, al igual que su hija Alejandra Guzmán, se distanciará de Frida; especificó que ya no mantiene contacto con ella desde que se exhibieron las conversaciones que habían mantenido vía WhatsApp.

Muy molesto, Enrique Guzmán lamentó las recientes declaraciones que Frida dio sobre su madre, y expresó que lo que le pasa a Frida es que "es una pendeja". Guzmán puntualizó que decir que su nieta es una pendeja, no es un insulto, sino un reconocimiento a su capacidad.