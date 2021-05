Entregan llaves de West Hollywood a Lady Gaga

Lady Gaga recibió la llave de la ciudad de West Hollywood, en el condado de Los Ángeles.

La urbe también declaró el 23 de mayo el "Born This Way Day", en honor a uno de los temas más famosos de la cantante.

La estadounidense acudió este domingo a la localidad, una zona representativa de la comunidad LGBTQ+ en California, para recibir el reconocimiento de manos de la alcaldesa Lindsey P. Hovarth, reportó la revista People.

Este reconocimiento le llega en el marco del décimo aniversario del lanzamiento de su álbum Born This Way, el cual contiene el mensaje para la comunidad LGBTQ+ de sentirse orgullosos y aceptarse a sí mismos.

"Como himno, 'Born This Way' se ha convertido en un documento de orgullo que exhorta a la declaración de los derechos de la comunidad LGBTQ+. La Fundación Born This Way fomenta las conversaciones transparentes sobre salud mental con jóvenes y busca erradicar el estigma alrededor de ésta".

"Me complace profundamente declarar que hoy es el 'Born This Way Day', en nombre del Ayuntamiento, y entregarle la llave de la ciudad a Lady Gaga", expresó, visiblemente emocionada, la alcaldesa Hovarth.