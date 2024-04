Equipo de película temía trabajar con Johnny Depp

El aclamado actor Johnny Depp regresó a la gran pantalla con la película histórica "Jeanne du Barry", presentada el año pasado en diversos festivales internacionales. Este retorno marcó un hito tras el prolongado pleito legal con su ex esposa, Amber Heard. Aunque sus seguidores y algunos críticos celebraron con entusiasmo este esperado regreso, detrás de cámaras, hubo ciertos roces.

Fuentes cercanas a la producción revelaron que, si bien Depp es un talento innegable, su estilo de trabajo generó cierta incomodidad entre algunos miembros del equipo.

De acuerdo con Maïwenn, la protagonista y directora de la película, el equipo de Jeanne du Barry le tenía "miedo" a Depp por lo impredecible de su personalidad.

En el filme, Maïwenn interpreta a una prostituta en la Francia del siglo XVIII que se convierte en la amante favorita y principal del Rey Luis XV, personaje al que le da vida Depp.

"No hubo tiempo para ensayos. Pedí tiempo pero, por alguna razón, él nunca estaba disponible", recordó la actriz.

Maïwenn about johnny depp :

"Someone misunderstood. Someone who embodies majestic charisma. And then someone who expresses a lot of feelings through their eyes. I wanted an actor who had almost come out of silent films"https://t.co/3IKmH2GSFd#JeanneDuBarry

video cr: @ifod_net pic.twitter.com/DpglxUNutg