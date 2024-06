“Es una experiencia extrema”; Ben Affleck habla sobre su relación con J. Lo y su fama

En una reciente entrevista en el programa "Hart to Heart", presentado por Kevin Hart, Ben Affleck compartió sus experiencias y sentimientos sobre la fama, especialmente en el contexto de su matrimonio con Jennifer Lopez. Affleck reveló cómo la atención mediática y la devoción de los fans hacia J-Lo han creado momentos incómodos y extremos en su vida.

"Mi esposa te lo dirá, me gusta contarlo. Me gusta más esta vida para ellos que la que yo tuve y ese es el equilibrio, y hablo mucho con Jennifer sobre eso", comentó Affleck. En la entrevista, Affleck se mostró sincero sobre cómo ha sido vivir bajo los reflectores desde que contrajo matrimonio con la icónica cantante y actriz.

Uno de los momentos más memorables para Affleck ocurrió en Times Square. "Nos bajamos del auto, íbamos a una obra de teatro, y yo dije:

'A la mierda, nena, vamos a llegar tarde, tenemos que caminar una cuadra y media'. Ella dijo, 'Está bien', ella no reaccionó en desagrado". Sin embargo, la experiencia fue abrumadora para Affleck. "Salimos con ella, todos los niños, a través de Times Square, y eso fue jodidamente extremo. Yo estaba como, 'Oh, Dios mío'. Había una señora, estaba fumando marihuana, vestida con un traje ajustado de color morado y comenzó a correr hacia atrás filmando, diciendo '¡¡J.Lo!!'".

Affleck describió cómo la presencia de J-Lo atrae a multitudes y provoca una intensa reacción de los fans. "Luego tenemos a nuestros cinco hijos, somos Jen y yo y lo que parecen cientos de personas, y todos gritan". En medio de la confusión, su hija bromeó diciendo: "J.Lo era mi madrastra", un comentario que Affleck encontró digno de un título autobiográfico.

El actor también abordó cómo su propia reacción a la fama puede ser malinterpretada.

"Soy un poco tímido, no me gusta que me presten mucha atención. Es por eso que la gente me ve y dice: '¿Por qué este tipo siempre está enojado?'", explicó Affleck.